Сподіваюся, що розведення сил у районі Станиці Луганської призведе до ремонту моста через Сіверський Донець, - представник ОБСЄ Сайдік

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я сподіваюся, що, слідуючи букві та духу Мінських угод та в інтересах цивільного населення, успішне завершення процесу розведення супроводжуватиметься подальшими зустрічними кроками, такими як ремонт підходів до пішохідного мосту через річку Сіверський Донець біля Станиці Луганської та підтвердження сторонами їхньої прихильності стабільному, сталому і постійному припиненню вогню", - заявив Сайдік.

Він також подякував усім причетним за початок розведення сил, що є важливим кроком на шляху до мирного врегулювання .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи не виконують домовленості і тримають військових на своєму блокпосту в Станиці Луганській, - голова РДА Золкін

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

На позиціях у Станиці Луганській, незважаючи на відведення військ, продовжують служити поліція і Нацгвардія.