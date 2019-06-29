Якщо Росія і Європа вирішать, що можуть домовитися за нашою спиною, то будуть нав'язувати стратегію і тактику РФ, - Клімкін

Про це пише в фейсбук міністр закордонних справ Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато пишуть про ймовірний розмін між Європою та Росією: повернення Росії в ПАРЄ на можливе звільнення наших в’язнів. Зрада Європи нам всім болить. Але не ведіться на це. Не шукайте такого роду "логічних" виправдань. Тим паче, всі чули, що казав російський президент в японській Осаці", - зауважує Клімкін.

"Насправді головна проблема навіть не в цьому. Найгірше буде, якщо Росія та Європа вирішать, що вони можуть домовитися за нашою спиною і спробують нав’язати нам чужу стратегію і тактику".

За його словами, вже зараз в кулуарах можна почути розмови про те, що Україна є спільним сусідом Росії та Європи, спільною відповідальністю, тому мають бути й спільні дії: "насправді, дії будуть російські, а Європа буде спостерігати. На жаль, недосвідченість нової команди цьому сприяє, а економічний маневр у нас майже відсутній. І от ми вже не встигнемо озирнутися, як відверту капітуляцію нам намагатимуться представити як довгоочікувану перемогу. Якщо так трапиться, опинимося на два покоління у сірій буферній зоні".

"Долю України мають вирішувати лише українці. І рішення, якими б складними вони не були, маємо ухвалювати ми самі. Інші будуть нам допомагати лише, якщо у нас будуть власні розум та тверда, навіть дуже жорстка воля відстоювати свою позицію.

Врешті-решт ніхто крім нас, українців, не буде вкладатися, щоб зробити Україну дійсно незалежною і успішною. І я не хочу, щоб за нас вирішували нашу долю, хто б це не був", - підсумовує Клімкін.

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