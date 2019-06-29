ЦВК зареєструвала кандидатів від партії "Рух нових сил"

На виконання рішень Верховного Суду і згідно з висновками цього суду на черговому засіданні 29 червня ЦВК зареєструвала кандидатів у народні депутати України Яценка М.В. і Мінька С.А., які балотуються в ОВО № 25 і № 80 відповідно в порядку самовисування, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комісії.

При цьому Комісія внесла зміни до своєї постанови від 26 червня 2019 року № 1346 "Про форму, колір і тексти виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", доповнивши відповідні додатки відомостями про вказаних кандидатів у народні депутати України.

Також з метою виконання рішення Верховного Суду, розглянувши відповідні документи, а також беручи до уваги протокол позачергового З’їзду Політичної партії "Рух Нових Сил Міхеіла Саакашвілі" від 10 червня 2019 року, поданий цією політичною партією на виконання постанови Верховного Суду як виправлений, відповідно до висновків цього суду ЦВК зареєструвала 88 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії "Рух Нових Сил Міхеіла Саакашвілі", в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Окрім того, зареєстровано 9 кандидатів у народні депутати України, висунутих зазначеною політичною партією, в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України.

Водночас Комісія зареєструвала представником Політичної партії "Рух Нових Сил Міхеіла Саакашвілі" в ЦВК із правом дорадчого голосу Богомазова П.С.", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі через те, що списки були затверджені набагато раніше призначення дати виборів. Після партія виграла два суди.

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