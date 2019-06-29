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29.06.19 23:56

Нардеп Парасюк програв апеляцію щодо рішення ЦВК про відмову в реєстрації кандидатом

Народний депутат Володимир Парасюк, якого Центрвиборчком не зареєстрував кандидатом у депутати, програв апеляцію.

Нардеп Парасюк програв апеляцію щодо рішення ЦВК про відмову в реєстрації кандидатом

"Ну що, друзі, ми програли і апеляцію. Знаєте, ми все зробили правильно, але суддям просто плювати на закон і справедливість. Вони чують лише вказівки по телефону і давно не чують людей. Ніхто навіть не дивився матеріали справи", - цитує Цензор.НЕТ пост у фейсбуці Володимира Парасюка.

Він пообіцяв, що не зупинить свою діяльність, спрямовану на боротьбу з "системою", "а всі ці продажні судді, прокурори, сбушники і т.д. сидітимуть у в'язниці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судове засідання по апеляції Парасюка на ЦВК за відмову реєструвати його кандидатом у депутати відбудеться 29 червня

Парасюк також звернувся до президента Володимира Зеленського: "Ви - новий президент, якому люди довірились. Якщо ви нічого не зміните, то ейфорія дуже швидко мине. І все закінчиться не розпочавшись".

Нардеп Парасюк програв апеляцію щодо рішення ЦВК про відмову в реєстрації кандидатом 01

Нагадаємо, Центрвиборчком відмовив у реєстрації Володимира Парасюка кандидатом в народні депутати України. Нардеп звернувся до суду, але позов не задовольнили.

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