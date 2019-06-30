За добу двох українських воїнів поранено внаслідок 31 обстрілу найманців РФ, знищено двох терористів, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил (ООС) на сторінці у фейсбуці.

"29 червня збройні формування Російської Федерації 31 раз порушили режим припинення вогню. З них 15 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм... Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення, ще один бойової травми", - сказано у звіті.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу Гранітного - з мінометів калібру 120 мм, тричі біля Опитного - з мінометів калібру 120 мм, протитанкових керованих ракет, гранатометів різних систем, неподалік Пісків - із гранатометів різних систем, двічі в районі н.п. Водяне - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, околицю Авдіївки - зі станкового протитанкового гранатомета, двічі неподалік Верхньоторецька - з мінометів калібру 82 мм, двічі поруч із Красногорівкою - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї, околицю Талаківки - з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета, в районі н.п. Новоселівка Друга - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, біля Кам'янки - з міномета калібру 120 мм, неподалік Павлополя - з ручного протитанкового гранатомета, околицю Широкиного - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї, район н.п. Лебединське - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників було обстріляно 13 разів. Зокрема, двічі біля Луганського - з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, чотири рази околицю Майорська - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, п'ять разів неподалік Новолуганського - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, поблизу Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм, район н.п. Залізне - з протитанкового ракетного комплексу.

За даними української розвідки, 29 червня двох бойовиків знищено і одного поранено.

"Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог зробив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Луганське з мінометів калібру 120 мм", - зазначили в штабі.

Українські військовослужбовці, наголосили в пресцентрі, надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись водночас умов припинення вогню.

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