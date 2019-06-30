ОБСЄ втратила безпілотник на окупованій території Донеччини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на основі інформації, що надійшла станом на 28 червня.

"Увечері 27 червня, пролітаючи в районі н. п. Заїченко (непідконтрольний уряду, 93 км на південь від Донецька), безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ дальнього радіусу дії почав швидко втрачати потужність і висоту (після того, як температура двигуна літального апарату досягла критично високого значення)", - сказано у звіті СММ.

Читайте також: Найманці РФ використовують безпілотники для скидання гранат на позиції захисників Маріуполя, - Міноборони

Під час спроби здійснити контрольоване приземлення БПЛА за межами житлових районів о 23:22 команда СММ втратила зв'язок із літальним апаратом.

На думку фахівців СММ, БПЛА зник незабаром після 23:22 у районі на південь від н. п. Верхньошироківське, приблизно за 2 км на схід від лінії зіткнення. У місії додали, що наразі робити висновки про причини інциденту рано. СММ вживає заходів для встановлення місця перебування свого БПЛА.

Дивіться також: Бійці "Азова" зафіксували використання російського БПЛА "Елерон" на Донбасі. ВIДЕО