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30.06.19 08:47

ОБСЄ втратила безпілотник на окупованій території Донеччини

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повідомляє про втрату БПЛА далекого радіусу дії на непідконтрольній українському уряду території Донецької області поблизу лінії зіткнення.

ОБСЄ втратила безпілотник на окупованій території Донеччини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на основі інформації, що надійшла станом на 28 червня.

"Увечері 27 червня, пролітаючи в районі н. п. Заїченко (непідконтрольний уряду, 93 км на південь від Донецька), безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ дальнього радіусу дії почав швидко втрачати потужність і висоту (після того, як температура двигуна літального апарату досягла критично високого значення)", - сказано у звіті СММ.

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Під час спроби здійснити контрольоване приземлення БПЛА за межами житлових районів о 23:22 команда СММ втратила зв'язок із літальним апаратом.

На думку фахівців СММ, БПЛА зник незабаром після 23:22 у районі на південь від н. п. Верхньошироківське, приблизно за 2 км на схід від лінії зіткнення. У місії додали, що наразі робити висновки про причини інциденту рано. СММ вживає заходів для встановлення місця перебування свого БПЛА.

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