Запит мають зробити на високоточні ракети і радари, - генерал США Петреус про види озброєнь, які допомогли б Україні відбити агресію РФ

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "НВ" заявив генерал армії США, колишній глава ЦРУ Девід Петреус, відповідаючи на запитання про те, які види озброєнь і військових технологій Україні варто просити у США, виходячи з оцінки сучасного арсеналу озброєнь Росії.

Водночас, на думку генерала, "важливо пам'ятати, що зброя ефективна, якщо вона перебуває в надійних і добре навчених руках". Отже, він наполягає на важливості реформи персоналу в ЗСУ.

Петреус водночас високо оцінив "силу і рішучість" українських військових. "Мене не перестає дивувати те, як українська армія, яка не воювала десятки років, настільки успішно останні п'ять років протистоїть вельми професійній та бойовій армії росіян. Я не очікував такої хоробрості і такої професійної роботи", - підсумував генерал, який керував військовими операціями на Гаїті, в Боснії, Іраку й Афганістані.

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