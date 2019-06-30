30 червня в 66 ОТГ вперше відбудуться вибори

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

"Сьогодні народжуються ще 66 громад із новими повноваженнями і можливостями. Сьогодні жителі громад обирають менеджерів і управлінців, з якими разом будуватимуть своє майбутнє, - переконаний, успішне і європейське", - зазначив він.

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів відбудуться у 66 об'єднаних територіальних громадах (7 міських, 14 селищних, 45 сільських ОТГ): у Вінницькій області - в 5 ОТГ; у Волинській області - в 1 ОТГ; у Житомирській області - у 2 ОТГ; у Запорізькій області - в 4 ОТГ; в Івано-Франківській області - в 1 ОТГ; у Київській області - в 5 ОТГ; у Кіровоградській області - в 1 ОТГ; у Луганській області - у 8 ОТГ; у Миколаївській області - в 12 ОТГ; в Одеській області - в 4 ОТГ; у Полтавській області - в 1 ОТГ; у Рівненській області - в 3 ОТГ; у Сумській області - в 4 ОТГ; у Харківській області - в 1 ОТГ; у Херсонській області - у 2 ОТГ; у Хмельницькій області - в 1 ОТГ; у Черкаській області - в 3 ОТГ; у Чернівецькій області - в 2 ОТГ; у Чернігівській області - в 6 ОТГ.

Також сьогодні - додаткові вибори 30 депутатів сільських, селищних рад (14 сільських, 16 селищних рад), які приєднуються до ОТГ, а саме: у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях.

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