Звільнений з полону Горяінов не міг бути водієм КамАЗа, який заїхав до найманців РФ, - заява 53-ї ОМБр

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці у фейсбуці 53-ї ОМБр.
"Стверджується, що Горяінов Максим Анатолійович "22 травня 2019 року, будучи водієм КамАЗа, в якому ще перебувало 7 військовослужбовців 53-ї ОМБр, їдучи у службових справах на трасі Маріуполь-Донецьк у Краматорськ, перетнув перші два наші блокпости, після яких не поверну вліворуч на "Березовому-2", щоб оминути Донецьк, не зупинившись на останньому блокпості, привіз своїх отетерілих від того, що сталося, і ще, мабуть, сонних побратимів прямо на блокпост ворога, де їх швидко прийняли бойовики Діри..."
Ця інформація не відповідає дійсності!
Старший солдат Горяінов Максим Анатолійович не міг бути за кермом автомобіля, оскільки він не має права керувати автомобілем, та ще й вантажним, який обладнано для перевезення людей.
Просимо не поширювати неперевірену інформацію і не дискредитувати військовослужбовців, не маючи об'єктивної інформації", - йдеться в заяві бригади.
Нагадаємо, 22 травня в штабі Операції Об'єднаних сил розповіли, що в районі Новотроїцького вісім українських військових відхилилися на автомобілі від маршруту, потрапили на окуповану територію і були затримані бойовиками.
У четвер, 27 червня, Віктор Медведчук без відома президента України Володимира Зеленського провів переговори з представниками ОРДО Денисом Пушиліним і ОРЛО Леонідом Пасічником, унаслідок яких вдалося досягти домовленості про звільнення 4 українців.