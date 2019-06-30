Звільнений з полону Горяінов не міг бути водієм КамАЗа, який заїхав до найманців РФ, - заява 53-ї ОМБр

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці у фейсбуці 53-ї ОМБр.

"Стверджується, що Горяінов Максим Анатолійович "22 травня 2019 року, будучи водієм КамАЗа, в якому ще перебувало 7 військовослужбовців 53-ї ОМБр, їдучи у службових справах на трасі Маріуполь-Донецьк у Краматорськ, перетнув перші два наші блокпости, після яких не поверну вліворуч на "Березовому-2", щоб оминути Донецьк, не зупинившись на останньому блокпості, привіз своїх отетерілих від того, що сталося, і ще, мабуть, сонних побратимів прямо на блокпост ворога, де їх швидко прийняли бойовики Діри..."

Ця інформація не відповідає дійсності!

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Старший солдат Горяінов Максим Анатолійович не міг бути за кермом автомобіля, оскільки він не має права керувати автомобілем, та ще й вантажним, який обладнано для перевезення людей.

Просимо не поширювати неперевірену інформацію і не дискредитувати військовослужбовців, не маючи об'єктивної інформації", - йдеться в заяві бригади.

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Нагадаємо, 22 травня в штабі Операції Об'єднаних сил розповіли, що в районі Новотроїцького вісім українських військових відхилилися на автомобілі від маршруту, потрапили на окуповану територію і були затримані бойовиками.

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У четвер, 27 червня, Віктор Медведчук без відома президента України Володимира Зеленського провів переговори з представниками ОРДО Денисом Пушиліним і ОРЛО Леонідом Пасічником, унаслідок яких вдалося досягти домовленості про звільнення 4 українців.