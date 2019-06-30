Клас вундеркіндів: четверо однокласників із Луцька набрали максимальну кількість балів на ЗНО. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.

І взагалі половина учнів цього класу здала оцінювання в середньому на 195 балів. Випускники вишикувалися рядком, аби отримати атестати. Попереду - самі відмінники. В одному класі такий кожен третій. 200 балів набрали одразу четверо однокласників. Данило і Андрій без помилок здали математику. Кажуть, що завдання були простими.

"40 хвилин вистачило, далі тільки перевіряли. Треба було пересилити себе і не зробити помилок не через незнання, а через неуважність і через те, що нервуєшся", - діляться випускники.

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Під час підготовки до ЗНО вчителька вже й не знала, які завдання придумувати цим розумникам. Над завданнями і тестами ті сиділи навіть вночі.

"Іноді о 24:00 починають мені скидати рішення завдань, які я давала колись. Було і таке", - говорить вчителька математики Оксана Мала.

В одному класі дванадцять відмінників і жодного двієчника. Пів класу здали тести на понад 195 балів.

"Велике щастя, коли ти викладаєш у такому класі. Коли ти заходиш і боїшся помилитися, бо учні відразу: "А тут не так, а я думаю інакше". І це здорово", - радіє директор школи Олександр Дубина.

Випускники вже визначилися, куди вступатимуть. І не всі в Україні. Вчитися за кордоном планують принаймні двоє, але після навчання обіцяють повернутися.

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