Кучма: Росія, попередньо, відвела війська від Станиці Луганської. В ОБСЄ мають підтвердити

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" в неділю повідомив представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кучма.

"За нашими попередніми даними, війська з російського боку було відведено. Однак СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт", - сказав він.

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Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

На позиціях у Станиці Луганській, незважаючи на відведення військ, продовжують служити поліція і Нацгвардія.