На Херсонщині повісилася 9-річна дівчинка, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Подія сталася в одному з населених пунктів Білозерського району. Поліцейські з'ясували, що близько 18:30 мати, прийшовши додому, виявила, що двері у ванну кімнату зачинено зсередини. Жінка покликала на допомогу чоловіка. Вони разом вибили двері і побачили тіло доньки, яка висіла на дверній ручці.

Як повідомив керівник районної поліції Олександр Гайдук, поліцейські опитують батьків, родичів і друзів загиблої. Також перевіряють наявність у неї акаунтів у соціальних мережах.

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Попередня правова кваліфікація - п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з позначкою "самогубство". Триває слідство.