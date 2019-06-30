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30.06.19 13:00

Прикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет до Польщі та Румунії. ФОТО

На Волині та Буковині прикордонники запобігли спробам незаконного переміщення сигарети через кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Прикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет до Польщі та Румунії 01

Прикордонний наряд відділення "Морозовичі", що в Іваничівському районі Волинської області, під час несення служби помітив, як група осіб із пакунками рухалася в напрямку українсько-польського кордону. Щоб запобігти правопорушенню, прикордонники Львівського загону здійснили попереджувальний постріл, після якого порушники почали тікати вглиб України, залишивши пакунки і спеціально виготовлені лавки для подолання контрольно-слідової смуги.

Перевіривши місцевість біля кордону, правоохоронці виявили 11 ящиків із 5 500 пачками сигарет, які контрабандисти намагалися переправити через кордон до сусідньої Польщі.

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Іншій спробі незаконно перемістити сигарети через кордон запобігли правоохоронці на Буковині. Прикордонники Чернівецького загону та оперативно-розшукового підрозділу Західного регіонального управління на ділянці відділу "Красноїльськ" на відстані 100 метрів від кордону помітили групу осіб із пакунками. Люди швидко наближалися до кордону з Румунією.

Прикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет до Польщі та Румунії 02

Під час затримання правопорушники залишили 6 пакунків із сигаретами біля кордону і втекли на територію України.

Прикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет до Польщі та Румунії 03

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Заходи щодо встановлення причетних до контрабанди осіб тривають.

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