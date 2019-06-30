У росіян є чітка стратегія щодо України, а у нас досі немає жодної стратегії щодо Криму, - експредставник президента в АРК Бабін

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

"Доки Крим окуповано, всі інші питання є вторинними. Річ у тому, що у росіян є чітка стратегія щодо питання України, яку вони реалізують, включно з окупованими територіям. Ми ж не маємо жодної стратегії. Можливо, це й правильно, бо стратегувати з наявними ресурсами ми не можемо. Але і чіткого алгоритму дій нема. Дії української влади щодо Криму - це реагування на ті виклики, які робить Росія. РФ будує міст, ми схаменулися: давайте щось робити. Росія репресує кримськотатарських активістів, то давайте щось думати. Тобто ми завжди граємо в дурня: приймаємо подачу і думаємо, що робити далі. Ініціатив жодних із 2014 року не було. На зовнішньополітичному рівні так само. Так, є резолюції Генасамблеї ООН, ПАРЄ..." - говорить Бабін.

За го словами, хорошим прикладом "правильної політики" є перекриття води для окупованого півострова.

"Це хороший приклад, це правильна політика. Але це було здійснено завдяки групі людей, які в 2014 році взяли на себе цю відповідальність. Зокрема тогочасний міністр екології. Якби позиція цих людей була такою, що "давайте порадимося ще 5 нарад і 10 засідань", то вода в Крим і досі надходила б. Просто хтось із величезної вертикалі зробив так, як мав зробити, але це окремі кроки. А військові не стріляли, працівники СБУ приміряли на себе кітель "фсбшників", цивільні органи влади або переходили юрбою на бік агресора або в Києві радилися, що робити загалом", - розповідає Бабін.

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Він також підкреслив, що блокада Криму, енергетична і товарна, виникла не одразу, а в певній ситуації в умовах конфлікту комерційних інтересів різних груп, які хотіли сидіти на потоках.

"І результатом цього конфлікту стало класичне "так не доставайся же ты никому". Але це не було державною позицією, не держава перекривала електроенергію і не держава зупиняла фури. Що зробила за ці роки держава? Є декілька заяв у міжнародні організації та юридичних позовів. І повірте, акумулювати це - дуже важкий шлях. Друге – рішення міжнародних організацій, але у цій сфері величезну допомогу нам надали наші партнери. Коли тебе беруть за руку і ведуть коридорами, це не велика перемога української дипломатії. У такій ситуації реальних кроків дуже мало. А Росія за ці роки зробила головне – забезпечила в Криму соціально-економічну базу для подальшої мілітаристської діяльності в усьому чорноморсько-середземноморському регіоні. Крим не є плацдармом для захоплення лише України. Він є плацдармом для російської мілітаристської експансії на величезній частині земної кулі, включно до Зімбабве. Вся логістика Росії на Близькому Сході та Африці пов'язана з Чорним морем", - вважає Бабін.

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