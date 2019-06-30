Від початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано 8 ворожих обстрілів, зокрема із застосуванням великокаліберних мінометів, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
За оперативними даними штабу Об'єднаних сил, станом на 12:00 у бік українських позицій противником було випущено 38 мін 120-го і 7 боєприпасів 82-го калібрів.
Під ворожий вогонь вночі і вранці потрапляли позиції підрозділів Об'єднаних сил біля н.п. Луганське та Новолуганське, а також Мар’їнка, Лебединське, Широкине, Опитне і Павлопіль.
Вогонь наші захисники відкривали тричі, щоб змусити противника припинити обстріли. При цьому заборонене Мінськими угодами озброєння військовослужбовці ЗСУ не застосовували, дотримуючись взятих зобов’язань.
Наразі бойових втрат у лавах українських військ немає.