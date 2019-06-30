Тема Криму в українських ЗМІ не висвітлюється. Ми намагаємося робити гібрид російської пропаганди і наших хотілок, - Бабін

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

На уточнююче запитання журналіста щодо того, що ЗМІ все ж висвітлюють і репресії щодо кримських татар, і екологічні проблеми, і питання туризму, Бабін зазначив: " У Криму живе 2 мільйони громадян України. Там стається багато всього, а ми це сприймаємо через дуже вузьку призму. Екологічні проблеми - це сезонно. Коли їм потрібна вода, то вони запускають чергову інформкампанію. А ми це лайно, вибачте, споживаємо. Це їхній продукт, закинутий нам. Політв’язні - важлива тема, але вона не має бути єдиною. Мають бути й інші питання, щоб люди бачили, що відбувається в Криму. Бо виникає когнітивний дисонанс. Ви чуєте про Крим, що там вбивають, катують і з неба тече кислота. Потім телефонуєте до Ялти: "Куме, а там у вас всіх закатували? Не всіх?" І після цього говорите, що все це пропаганда і вірити їй не треба. Це і проблема. Ми не маємо нормальної пропаганди. Ми намагаємося робити гібрид російської пропаганди і наших власних хотілок. Практичного завдання, крім розкрадання коштів, це не несе".

"Я кажу про інформполітику України до українців на підконтрольній, а також на непідконтрольній території. А також для іноземних держав, де домінує інший наратив, який продукують наші вороги, а не ми. Ми програємо інформаційну війну", - упевнений Бабін.

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