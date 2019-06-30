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30.06.19 13:43

Вибух газу із системи ГБО автомобіля зруйнував будинок на Закарпатті, - ДСНС. ФОТО

Вранці 30 червня в с. Неліпино Свалявського району Закарпатської області вибух газоповітряної суміші пошкодив житловий будинок. Двох людей травмовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Вибух газу із системи ГБО автомобіля зруйнував будинок на Закарпатті, - ДСНС 01

У власника будинку діагностовано опікові травми 1-3 ступенів тяжкості на тридцяти п’яти відсотках тіла. У його дворічного онука - забій лобної кістки і розсічення шкіри над бровою. Постраждалих каретами екстреної медичної допомоги госпіталізували до лікувального закладу.

Вибух газу із системи ГБО автомобіля зруйнував будинок на Закарпатті, - ДСНС 02

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Рятувальники провели розвідку місця надзвичайної події і ліквідували незначні осередки горіння.

Вибух газу із системи ГБО автомобіля зруйнував будинок на Закарпатті, - ДСНС 03

Імовірно вибух міг статися через витік газу із системи ГБО автомобіля "Москвич", який стояв у гаражному приміщенні будинку.

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