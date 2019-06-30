Вибух газу із системи ГБО автомобіля зруйнував будинок на Закарпатті, - ДСНС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
У власника будинку діагностовано опікові травми 1-3 ступенів тяжкості на тридцяти п’яти відсотках тіла. У його дворічного онука - забій лобної кістки і розсічення шкіри над бровою. Постраждалих каретами екстреної медичної допомоги госпіталізували до лікувального закладу.
Рятувальники провели розвідку місця надзвичайної події і ліквідували незначні осередки горіння.
Імовірно вибух міг статися через витік газу із системи ГБО автомобіля "Москвич", який стояв у гаражному приміщенні будинку.