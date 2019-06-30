Партія "Слуга народу" подала позов до ЦВК через "кандидатів-клонів"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку партії "Слуга народу" у фейсбуці, позов подано до Шостого апеляційного адміністративного суду.

"Зобов’язати Центральну виборчу комісію внести зміни до постанови від 26 червня 2019 року №1345 "Про форму, колір і текст виборчого бюлетеня з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року" та вказати відомості про партійність таких кандидатів у народні депутати України, яких включено до виборчих бюлетенів для голосування в одномандатних виборчих округах:

Третяка Сергія Вікторовича - в одномандатному виборчому окрузі №206;

Підгурського Миколу Миколайовича - в ОВО № 94;

Зелінського Олександра Вікторовича - в ОВО №133;

Косяна Сергія Сергійовича - в ОВО №206;

Анциферова Дмитра Юрійовича - в ОВО №133;

Гринько Альону Анатоліївну - в ОВО №133;

Дмитрука Артема Ярославовича - в ОВО №133;

Бойка Олега Леонідовича - в ОВО №199;

Петровця Олега Федоровича - в ОВО №145".

"Слуга народу" вимагає, щоб ЦВК у бюлетенях вказала, що ці кандидати є безпартійними. Суд розгляне позов сьогодні.

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