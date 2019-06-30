Іноземці влаштували в київському кафе бійку зі стріляниною, поранено 1 людину, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Свідки події повідомили, що в закладі стався конфлікт між чоловіками. Пізніше до одного з них приєдналися його друзі і словесна суперечка переросла в бійку. Після цього один з учасників сварки дістав предмет, схожий на пістолет, і вистрілив в опонента. Потерпілий зазнав поранення ноги. Йому викликали швидку.
Тим часом компанія "стрілка" зникла з місця події на автомобілі. Оперативний черговий увів спеціальний поліцейський план для затримання зловмисників. Вже через годину на вулиці Андрія Малишка правоохоронці зупинили схожий за орієнтуванням автомобіль, у якому була компанія чоловіків і дві дівчини.
У салоні іномарки поліцейські знайшли предмет, схожий на пістолет, а під час поверхневого огляду у дівчат виявили пакунок із таблетками білого кольору. Всі заборонені предмети направили на експертизу.
Правоохоронці встановили особи зловмисників. Ними виявились четверо громадян іншої держави. Їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.