Комітет ВР у закордонних справах розгляне звільнення голови МЗС Клімкіна 1 липня

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомила глава комітету, депутат Ганна Гопко.

За її словами, комітет також розгляне призначення Вадима Пристайка на посаду глави МЗС України. Крім того, депутати обговорять ситуацію в Парламентській асамблеї Ради Європи.

11 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначення на цю посаду Вадима Пристайка.

Сам Клімкін попросив депутатів підтримати його відставку.

Нагадаємо, 30 травня президент України вніс до Верховної Ради проекти подань про звільнення міністра закордонних справ Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака і глави СБУ Василя Грицака.

31 травня Клімкін звернувся до депутатів Верховної Ради за підтримкою своєї заяви про відставку з поста міністра закордонних справ.

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Проте 6 червня Верховна Рада відмовила президенту Зеленському у звільненні Клімкіна, Полторака і Грицака. Увечері того ж дня представник президента України в парламенті Руслан Стефанчук висловив переконання, що Зеленський наступного тижня знову внесе подання на звільнення Клімкіна, Полторака і Грицака, а також генерального прокурора України Юрія Луценка.