ЦВК скасувала реєстрацію мажоритарника Огньова, якого "Голос" відкликав після розслідування "Схем"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Раніше журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший") і Українського радіо викрили його зв’язок із народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка" Глібом Загорієм, співвласником фармацевтичної компанії "Дарниця" та фігурантом численних журналістських розслідувань.

Таке рішення ЦВК ухвалила на засіданні 29 червня – після того, як за два дні до того, 27 червня номінаційний комітет партії Святослава Вакарчука відкликав кандидата в депутати в одномандатному окрузі №121 Львівської області Дмитра Огньова. Після внутрішньої перевірки там вирішили, що він "не відповідає критеріям партії".

Крім того, 29 червня комісія скасувала реєстрацію ще одного кандидата від партії "Голос" Олександра Курдидика, який балотувався під 11 номером у виборчому списку політсили.

Раніше журналісти програми "Схеми" та Українського радіо оприлюднили інформацію про те, що Дмитро Огньов, відомий широкому загалу як учасник телепроекту "Громада на мільйон" зареєстрований в одній квартирі з народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка" Глібом Загорієм. Журналісти з’ясували, що дружина Дмитра Огньова – Наталія – є сестрою Загорія.

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