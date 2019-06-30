Сім країн готують спільну резолюцію у зв'язку з поверненням Росії в ПАРЄ, - глава сенату Польщі Карчевський

Про це заявив маршал польського Сенату Станіслав Карчевський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Політик зустрівся з представниками країн, запрошених до Любліна на святкування 450-річчя підписання Люблінської Унії. Станіслав Карчевський сказав, що найближчим часом Польща, Литва, Латвія, Естонія, Україна, Словаччина і Грузія обговорять спільні кроки:

"Ми на цю тему розмовляли вчора. Ми всі обурені цією ситуацією. Представники країн, які приїхали на сьогоднішні врочистості, мені говорили, що хочуть підготувати спільну резолюцію. Але тут, в Любліні, під час цих святкувань, це буде зробити дуже важко. Натомість ми говорили про проведення спільної зустрічі якомога швидше".

Нагадаємо, польська делегація не візьме участі у засіданні Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань культури на початку наступного тижня. Це ще одна реакція на повернення Росії у лави цієї організації.

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Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.