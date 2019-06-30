У ситуації з поверненням Росії в ПАРЄ Банкова дозволила європейцям поставити Україну перед фактом, - Єлісєєв

Про це з своєму блозі заявив ексзаступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"З цієї ситуації варто винести один важливий урок: європейці нас не чутимуть, якщо ми не лише чітко не позначимо червоні лінії, але й своїми активними та ініціативними діями не продемонструємо волю для їх продавлювання. Банкова дозволила європейцям поставити Україну перед фактом і, на жаль, глава держави здався майже "без бою". До слова, тут була б корисною порада з відомої пісні лідера партії "Голос". Відтак, мусимо посилити просування на всіх міжнародних рівнях реальної оцінки подальшої поведінки Росії, масштабу її порушень. Так само маємо продовжити вибудовувати на міжнародній арені альянси та коаліції для ефективнішого захисту наших інтересів. Інакше, будемо мати нові приводи для розчарування", - пише Єлісєєв.

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Він підкреслює, що повернення Росії в ПАРЄ - це перший пропущений удар по підриву міжнародного режиму санкції. Цей успіх дає Росії відчуття вседозволеності. Тепер вона буде ще менш зговірливою.

"Ключове правило російської дипломатії – ніколи добровільно не здавати, особливо те, що здобуте злочинним шляхом і тим паче, коли відчувається слабкість опонента. Кремль не розуміє жестів доброї волі, а лише мову сили", - зазначив дипломат.

Відчуття вседозволеності дає Росії нахабність невиконувати припис Міжнародного трибуналу про звільнення наших моряків, як і численні рішення Європейського суду з прав людини

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"І тим паче не варто покладатися на будь-які умови чи обіцянки Москви. З терористами не домовляються на їх умовах. Інакше, замість заручників отримаєте нові вимоги і потужніший шантаж", - йдеться в статті.

"Відчуваючи запит на швидкий мир, Росія докладе всіх зусиль, щоб зробити главу держави заручником цього запиту. Забезпечуючи контрольовану ескалацію на Донбасі, Кремль завжди зможе створити необхідний йому фон, щоб приміряти одну із своїх масок – чи-то миротворця для міжнародних партнерів, чи-то так званих представників Донбасу, чи-то своїх кишенькових партій в Києві. І в цих трьох персонажах Москва зможе розіграти будь-яку постановку. Але за кожним з цих персонажів буде той самий актор, руки якого по лікті в крові", - попереджає Єлісєєв.

На думку ексглави АП, виграти в піддавки з досвідченим наперстником самотужки не реально.

"Тому президенту варто до і після парламентських виборів зосередити максимальну увагу на консолідації навколо себе всіх проукраїнських політичних сил, на які він би міг опертися у протистоянні з Путіним задля відновлення миру в Україні".

"Особливу увагу треба звернути на сигнал росіян, що повернення в ПАРЄ – це перший крок у міжнародному визнанні анексії Криму Росією. Як мінімум, варто очікувати включення "кримських" депутатів до російської делегації",- зазначає дипломат.

Єлісєєв закликає вже зараз серйозно готуватися до наступних заходів у Нормандському форматі, нав'язуючи український порядок денний.

Варто наполягати, що успішній атмосфері саміту Нормандського формату сприятиме безумовне звільнення Кремлем українських моряків. Успіхом майбутньої зустрічі лідерів було б досягнення повного режиму припинення вогня, запуск процесу звільнення українських заручників, які утримуються в ОРДЛО, встановлення з боку СММ контролю над неконтрольованою ділянкою кордону, відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, фіналізація роботи над дорожньою картою імплементації Мінських домовленостей, погодження концепту проведення операції міжнародних сил ООН на окупованому Донбасі, проведення міжнародного аудиту стану українських підприємств на території ОРДЛО, узгодження соціально-економічного пакету допомоги мешканцям Донбасу", - вважає Єлісєєв.

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Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.