Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
30.06.19 21:19

Окупаційна влада незаконно забирає храм у Кримської єпархії ПЦУ, - представництво президента України в АРК

28 червня "Арбітражний суд" у тимчасово окупованому Криму ухвалив рішення розірвати договір оренди та зобов’язав Кримську єпархію ПЦУ передати кафедральний собор Святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі до "Міністерства майнових і земельних відносин".

Окупаційна влада незаконно забирає храм у Кримської єпархії ПЦУ, - представництво президента України в АРК

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Представництва президента України в АРК, повідомила організація "Кримська солідарність".

"Таке "рішення" так званого "суду" ставить під загрозу подальшу діяльність Кримської єпархії ПЦУ.

Незаконні дії окупаційної влади в Криму щодо Православної церкви України, зокрема і таке "рішення суду", є обмеженням свободи віросповідання - однієї із фундаментальних складових прав людини", - підкреслюється в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тема Криму в українських ЗМІ не висвітлюється. Ми намагаємося робити гібрид російської пропаганди і наших хотілок, - Бабін

Окупаційна влада незаконно забирає храм у Кримської єпархії ПЦУ, - представництво президента України в АРК 01

Нагадаємо, підконтрольний Росії Арбітражний суд Криму зобов'язав передати в користування російського Мінмайна Криму приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги, де раніше проводила богослужіння Кримська єпархія УПЦ (КП), яка перейшла в Православну церкву України (ПЦУ).

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100