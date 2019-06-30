Окупаційна влада незаконно забирає храм у Кримської єпархії ПЦУ, - представництво президента України в АРК

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Представництва президента України в АРК, повідомила організація "Кримська солідарність".

"Таке "рішення" так званого "суду" ставить під загрозу подальшу діяльність Кримської єпархії ПЦУ.

Незаконні дії окупаційної влади в Криму щодо Православної церкви України, зокрема і таке "рішення суду", є обмеженням свободи віросповідання - однієї із фундаментальних складових прав людини", - підкреслюється в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тема Криму в українських ЗМІ не висвітлюється. Ми намагаємося робити гібрид російської пропаганди і наших хотілок, - Бабін

Нагадаємо, підконтрольний Росії Арбітражний суд Криму зобов'язав передати в користування російського Мінмайна Криму приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги, де раніше проводила богослужіння Кримська єпархія УПЦ (КП), яка перейшла в Православну церкву України (ПЦУ).