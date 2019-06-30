ЦВК зареєструвала ще 7 кандидатів у народні депутати

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК, на виконання рішень Верховного Суду і згідно з висновками цього суду зареєстровано 6 кандидатів у народні депутати, які балотуються в ОВО № 78, № 98, № 134, № 141, № 153 і № 153 в порядку самовисування.

Окрім того, на виконання рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, залишеного без змін постановою Верховного Суду, зареєстровано кандидата в народні депутати України Поліна Ю.М., який балотується в ОВО № 79 у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України.

При цьому Комісія внесла зміни до своєї постанови від 26 червня 2019 року № 1346 "Про форму, колір і тексти виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", доповнивши відповідні додатки відомостями про вказаних кандидатів у народні депутати України.

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