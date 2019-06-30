Україну намагаються відтіснити на узбіччя міжнародної політики, і це дуже небезпечно, - Порошенко

Про це наголосив у прямому ефірі телеканалу "Україна" п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, коментуючи перебіг саміту "Великої двадцятки" в Японії, пише Цензор.НЕТ.

"Долю України мають вирішувати українці, і в переговорах із партнерами я виходив з принципу "Нічого про Україну – без України!".

Безпосередньо напередодні попереднього саміту "Великої двадцятки", який відбувався у Буенос-Айресі і Аргентині, я провів переговори з держсекретарем США Майком Помпео, бо президент Трамп був у повітрі, якраз летів в Буенос-Айрес. Це відбулося одразу ж після акту агресії в Керченській протоці. Коли наші кораблі були атаковані кораблями Російської Федерації.

Відбулися переговори з Генсеком НАТО, з канцлером Меркель, з Джастіном Трюдо (прем’єр-міністром Канади) і багатьма іншими членами "Великої двадцятки". І було погоджено спільне рішення за моєї участі як президента держави, що поки не будуть відпущені наші кораблі і наші моряки - з Путіним ніхто не буде проводити переговори. Це слово було дотримане", - нагадав Порошенко.

"Зараз що змінилося? Зараз – і ми бачимо ці ризики - Україну намагаються відтіснити на узбіччя міжнародної політики.

І я наполегливо раджу і керівництву держави, готовий запропонувати ще раз свою підтримку. Бо і я, і моя політична сила – ми є державники. Нам категорично неприйнятна позиція "чим гірше – тим краще". Якщо треба допомогти зв’язками, авторитетом, порадами, розробкою стратегії – ми завжди готові", - наголосив лідер "Європейської Солідарності".