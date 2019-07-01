ЦВК додала у бюлетені партію Саакашвілі

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК, щоб виконати рішення Верховного Суду і включити політсилу Міхеіла Саакашвілі в бюлетень, провели нараду за участю уповноважених представників політичних партій в Комісії. Більшість з них висловилися проти повторного жеребкування, бо номери вже широко використовуються для агітації і їхня зміна "може призвести до дезорієнтації виборця під час формування його волі та спотворення волевиявлення".
Також наголошується, що виборчий закон встановлює припинювальний строк для проведення зазначеного жеребкування.
"З огляду на зазначене Комісія вважала за доцільне включити до виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України позиції щодо Політичної партії "Рух Нових Сил Міхаіла Саакашвілі" під № 22 без проведення жеребкування", - йдеться в повідомленні.
При цьому Комісія внесла зміни до своєї постанови від 26 червня 2019 року № 1346 "Про форму, колір і тексти виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", доповнивши відповідні додатки відомостями про вказаних кандидатів у народні депутати України.
Нагадаємо, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі через те, що списки були затверджені набагато раніше призначення дати виборів. Після того партія виграла два суди. 29 червня Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії "Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі".