Ворог за добу 23 рази атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано одного окупанта, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в фейсбуці.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- чотири рази поблизу МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП;
- поряд ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- неподалік ШИРОКИНОГО – з автоматичних гранатометів;
- в районі населеного пункту ОПИТНЕ – з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП;
- околиці ПАВЛОПОЛЯ – зі станкового протитанкового гранатомету;
- двічі неподалік АВДІЇВКИ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;
- поряд ПІСОК – зі 120 мм міномету;
- околиці ТАЛАКІВКИ – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;
- в районі населеного пункту ТРОЇЦЬКЕ – зі станкового протитанкового гранатомету;
- два рази поряд НОВОТРОЇЦЬКОГО – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
- околиці КРАСНОГОРІВКИ – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- район населеного пункту ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – зі станкового протитанкового гранатомету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 4 рази:
- поблизу ЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП;
- два рази неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;
- район населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
"Впродовж доби втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.
За даними розвідки 30 червня одного окупанта знищено та ще одного поранено.
Також повідомляється, що з початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог зробив два обстріли позицій українських захисників:
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
- поблизу населеного пункту НОВООЛЕКСАНДРІВКА – з мінометів калібру 120 мм;
- в районі населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.