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01.07.19 08:26

Ворог за добу 23 рази атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано одного окупанта, - штаб

30 червня озброєні формування РФ 23 рази порушили режим припинення вогню. З них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ворог за добу 23 рази атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано одного окупанта, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в фейсбуці.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 4 рази:

"Впродовж доби втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

За даними розвідки 30 червня одного окупанта знищено та ще одного поранено.

Також повідомляється, що з початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог зробив два обстріли позицій українських захисників:

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.

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Ворог за добу 23 рази атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано одного окупанта, - штаб 01
Ворог за добу 23 рази атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано одного окупанта, - штаб 02

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