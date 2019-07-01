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01.07.19 08:15

У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю, 30 червня, поблизу сіл Широкине і Бердянське, в районі проведення ООС, сталася масштабна пожежа, унаслідок чого здетонували снаряди, які не розірвалися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє преcцентр ОС на своїй сторінці у фейсбуці.

"Сильне полум’я та їдкий дим від пожежі, що спалахнула у неділю, підбирались до позицій наших захисників. Велику небезпеку спричинило те, що почали детонувати не розірвані снаряди, які залишилися з того часу, коли мирне місто почали обстрілювати окупаційні підрозділи РФ", - йдеться в повідомленні.

"Боролися з вогнем власними силами. Гасили всім, що було під руками: гілками, лопатами. Не відомо, від чого спалахнуло. Можливо, навмисний підпал. Масштаби великі: сухо та ще вітер сильній. В одному місці тільки загасили полум’я, воно виникло поруч і ще сильніше. Було важко гасити вогонь без спеціальної техніки, але якось за це не думалося. Ми швидко всі зібралися та погасили вогонь. На локалізацію пожежі пішло приблизно 8–10 годин", – розповідає військовослужбовець із позивним "Сержант".

У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 01

"Відбулося загоряння сухої трави. У результаті чого, велика площа поблизу сіл Широкине та Бердянське була охоплена пожежею. Місцеві жителі села Бердянське ранком почали гасити пожежу, яка загрожувала їхнім будинкам та посівам. Повигоряла трава, посадки, щоб загасити таку велику пожежу військовим та рятувальникам ДСНС знадобилось більше восьми годин. Така пожежа загрожувала також населеним пунктам поблизу Бердянського", – повідомив керівник військово-цивільної адміністрації сіл Широкине та Бердянське Олег Прилипко.

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У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 02

Ймовірною причиною пожежі, за словами Олега Прилипка, припускають варіант щодо диверсії.

У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 03
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 04
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 05
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 06
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 07
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 08
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 09
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 10
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 11
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 12
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 13
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 14
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 15
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 16
Фото: пресцентр ОС

У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 17

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