Від сьогодні для фізосіб посилки з-за кордону вартістю від 100 євро оподатковуватимуться ПДВ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал "112 Україна".

З 1 липня поточного року до кінця 2020 року міжнародні посилки вартістю понад еквівалент 100 євро від одного відправника одному одержувачу - фізичній особі обкладатимуться податком на додану вартість (ПДВ, 20% вартості).

Тим часом для юросіб та фізичних осіб-підприємців порогова вартість так і лишатиметься на рівні 150 євро.

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Як відомо, щоб розрахувати вартість посилки, застосовуватимуть офіційний курс, встановленим НБУ на 00:00 дня подання митної декларації або визначення податкових зобов'язань.

База оподаткування для юросіб та ФОП - митна вартість, а для фізичних осіб - фактурна вартість.

Нагадаємо, нові правила оподаткування посилок з-за кордону набули чинності з 1 січня 2019 року. Відповідні зміни до законодавства Верховна Рада ухвалила бюджетної ночі з 22 на 23 листопада 236 голосами народних депутатів, підтримавши закон № 9260 про внесення змін до Податкового кодексу.