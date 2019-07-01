Відома волонтерка Марина Шеремет загинула в ДТП на Чернігівщині. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в фейсбук пишуть люди, які її знали.

За словами користувачки соцмережі Margo White, аварія сталася в районі села Носівка через те, що машина на швидкості злетіла в кювет і врізалася в дерево. Автомобіль розбився повністю. Шеремет вдарилася головою об бічне скло. У чоловіка загиблої черепно-мозкова травма і травма руки, щодо внутрішніх травм ще нічого не відомо. Він у свідомості в лікарні.



Фото: Мудрик/Facebook

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"Сьогодні в ДТП загинула Марина Шеремет. Чоловік в реанімації", - написала журналістка Ірина Мудрик.

Також вона опублікувала номер карти для допомоги: 4149439390550485 Калоєва Маргарита.

"М’яких хмаринок тобі, Маринко" - додала Мудрик.

Зазначимо, Марина Шеремет була головою Ради волонтерів при Дарницькій районній у місті Києві державній адміністрації, засновницею і директоркою благодійної організації "Благодійний фонд Марини Шеремет"

Фонд був заснований ініціативною групою з метою координації зусиль волонтерів для допомоги військовослужбовцям та пораненим у зоні бойових дій. Волонтери фонду щодня здійснюють різні види благодійної діяльності, спрямовані на задоволення потреб і звернень бійців і допомогу дітям-сиротам, які виїхали з окупованих територій. Це збір одягу, іграшок та побутових приладів для багатодітних сімей-переселенців, забезпечення дітей харчуванням у достатньому обсязі та інше.

Щотижня в зону бойових дій (госпіталі, лікарні, батальйони і взводи Національної гвардії) волонтери відвозять зібрану матеріальну допомогу, зокрема ліки, продукти харчування, форму та інше.