Богдан про призначення Портнова: Це було б неправильним політичним рішенням

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

На запитання, хто проти призначення Портнова, Богдан відповів: "Президент. Це було б неправильним політичним рішенням, ми не може собі цього дозволити. Я теж проти і не буду підставляти президента. Але так, це мій багаторічний друг".

За словами Богдана, свого часу він працював разом з Портновим.

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"Він дуже кваліфікований юрист, який виграв всі європейські суди, і я не чув жодного моменту, щоб держава мала до нього претензії", - зазначив він.

Нагадаємо, 19 травня колишній глава Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента і заступник глави АП при Вікторі Януковичі Андрій Портнов повернувся в Україну.