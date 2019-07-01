Богдан про призначення Портнова: Це було б неправильним політичним рішенням

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
На запитання, хто проти призначення Портнова, Богдан відповів: "Президент. Це було б неправильним політичним рішенням, ми не може собі цього дозволити. Я теж проти і не буду підставляти президента. Але так, це мій багаторічний друг".
За словами Богдана, свого часу він працював разом з Портновим.
"Він дуже кваліфікований юрист, який виграв всі європейські суди, і я не чув жодного моменту, щоб держава мала до нього претензії", - зазначив він.
Нагадаємо, 19 травня колишній глава Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента і заступник глави АП при Вікторі Януковичі Андрій Портнов повернувся в Україну.