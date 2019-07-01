Політв'язень Гриб звернувся до Зеленського та Ради з проханням вирішити нарешті долю бранців Кремля

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне звернення опублікував у фейсбуці його батько Ігор Гриб у день народження сина, якому сьогодні виповнився 21 рік.

"Я, Павло Гриб, український патріот, засуджений за сприяння терористичній діяльності на шість років позбавлення волі, разом з усіма політичними полоненими, від імені усіх українських військових, політв’язнів путінського режиму, звертаюсь до української влади, Президента України, депутатів Верховної Ради, уряду України – вирішить нарешті нашу долю! З часу першого і поки єдиного обміну в’язнями з країною-агресором, коли було визволено з полону 3-е чоловік пройшло вже немало часу. Кількість політв’язнів, нажаль, тільки збільшується. Зараз їх більше 100 чоловік, які мордуються кожен день у ізоляторах і таборах від окупованого Криму до поселення Уптар, Магаданської області, за те, що в свій час кинули виклик ворогу і його агресії, нас змушують страждати, знущаються над нашою гідністю і нашим характером, провокують, всіляко тиснуть на нас, щоб ми здалися, зрадили і розчарувалися в тому за що боримось, у що віримо. Але не дивлячись на все, залишаємось вірними нашій ідеї і Батьківщині, за яку нам буде не шкода віддати найцінніше - наше життя.

Я закликаю і звертаюсь до громадськості, діячів культури, вояків, націоналістів, волонтерів і капеланів, земляцтв кожного краю, всіх небайдужих до нашої долі українців – не залишайтесь осторонь і не забувайте в’язнів! Скажіть своє слово про нас - дома, на роботі, в соціальних мережах, в ЗМІ. Треба донести правду про переслідування патріотів України спецслужбами Московії!

Так далі продовжуватись не може і необхідно змусити ворога розпочати перемовини. Скільки має бути ще ув’язнено невинних ні в чому людей, щоб справа нарешті була? Дві, три, чотири сотні? Невже того мало є, що зламали життя і здоров’я стільком українцям? Раніше годі було уявити собі таке – ув’язнених більше сотні, а зараз аж страшно подумати – то вже є", - йдеться в зверненні Гриба.

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Разом з тим він зазначає, що "з початку цього року не стали за всілякими клопотами, подіями і виборами помічати як ув’язнюють і мордують все більше і більше нових патріотів, значить цим вже нікого не здивуєш. "Це не повинно стати ні в якому разі буденною нормою життя. Це не має бути звичайною подією – ув’язнили ще одну людину. Ми не повинні цього допустити".

"Я і всі в’язні переконані, що ні. Яке б розчарування в Україні не було, яка б влада на хвилі цього розчарування не прийшла, її обов’язок – звільнити полонених і політв’язнів, не допустити нових, закривши після цього державний кордон з Московією і Білорусією й розірвавши дипломатичні відносини з усіма ворожими країнами. Цього ми вимагаємо. Будь яка влада має нас чути. Будь яка інша політика в цьому напрямі, є державною зрадою. Ми так само переконані, що українські патріоти ні якої зради не допустять. Всі полонені та політв’язні на це сподіваються і вірять у перемогу.

Ми чекаємо офіційної реакції і головне дій влади. Час пішов. Пообіцяли – працюй Слава Українській нації!", - написав Гриб.

Звернення датоване 17 червня 2019 р. (СІЗО-4, м Ростов-на Дону).

Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок П.Грибу, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. В останньому слові він, зокрема, сказав, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні в терористичній діяльності.

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Пізніше адвокат Марина Дубровіна повідомила, що П.Гриб оголосив голодування. "Він не згоден із тим, що йому не надають допомогу і не пускають до нього лікарів з України. Він офіційно заявив, що оголосив голодування. Поки буде пити лише, оскільки це необхідно", - сказала М.Дубровіна. Вона також повідомила, що вирок буде оскаржено.



