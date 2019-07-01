Порошенко: Після повернення Росії в ПАРЄ може виникнути "ефект доміно", коли інші санкції теж будуть скасовані й Україна залишиться сам на сам з агресором

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив п'ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко.

"Чому ситуація, що склалася в ПАРЄ, така важлива? Санкції – це єдина мотивація для Росії як країни-агресора. Якщо вона хотіла повернутися до Ради Європи, зняти санкції Європейського Союзу, зняти санкції "Великої сімки", "Великої двадцятки, – вона має виконати умови, зафіксовані у "Мінських угодах". Вона має відпустити українських моряків, вона має відпустити заручників, вивести свої війська з нашої території, вона має забрати зброю з нашої території. Сьогодні, коли санкції зняті, а Росію запустили у ПАРЄ – є великий ризик, що Україна залишиться сам на сам у протистоянні з Російською Федерацією, з країною-агресором. Що Україна втратить підтримку країн-членів Ради Європи, а далі може бути "ефект доміно", і тому я раджу всім дуже серйозно до цього ставитися", – застеріг Порошенко.

Він також наголосив на ризику того, що ситуація у ПАРЄ може стати першим кроком легітимізації анексії Криму.

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"Це – перший крок, коли питання України вирішується поза спиною України. Легковажно ставитись до цього не можна. Це червона лінія, яку Україна не повинна дозволяти переходити", – переконаний лідер "Європейської Солідарності" .

Він відзначив потужну роботу української делегації у ПАРЄ, в яку входять члени команди "Європейської Солідарності" Володимир Ар’єв, Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко, Марія Іонова: "Вони билися, як "9 рота", але залишилися без дипломатичної підтримки з боку керівництва держави".

Порошенко також розповів, що йому за президентської каденції неодноразово доводилось вирішувати складні питання, у тому числі й у Парламентській Асамблеї Ради Європи.

"Я так робив: напередодні голосування ми обдзвонювали основних партнерів. І коли сьогодні кажуть, що нібито це питання було вирішено заздалегідь, півроку тому чи три місяці тому – я мав зустрічі і в Парижі з президентом Макроном, і в Берліні з канцлером Німеччини, і з багатьма іншими керівниками держав, – як зустрічі, так і телефонні розмови – ніхто ніколи не порушив навіть питання про те, що санкції можуть бути зняті. Бо якби це відбулося – треба було негайно виносити це питання в публічну площину, треба було забезпечувати підтримку в тому числі і внутрішньо політичних сил цих держав для того, щоб не допустити ухвалення такого ризикованого для України рішення", – наголосив Порошенко.

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Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.