Профільний комітет припинив роботу української делегації в ПАРЄ до висновків Венеціанської комісії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв на засіданні комітету в понеділок у Києві.

"Ми пропонуємо припинити роботу української делегації в ПАРЄ до висновків Венеціанської комісії і рекомендувати не відновлювати роботу до виконання найважливіших моментів, які були у всіх резолюціях, прийнятих ПАРЄ за останні п'ять років", - сказав він.

Нардеп пояснив, що РФ має без жодних умов звільнити українських військових моряків, захоплених у полон РФ, і політичних ув'язнених, які перебувають на територіях Росії, в окупованих Криму та Донбасі.

Ар'єв зазначив, що РФ також має забезпечити права кримських татар.

Читайте також: Порошенко: Після повернення Росії в ПАРЄ може виникнути "ефект доміно", коли інші санкції теж будуть скасовані й Україна залишиться сам на сам з агресором

Комітет також звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням відкликати запрошення для спостерігачів ПАРЄ на дострокові парламентські вибори в Україні 21 липня.

За словами очільниці комітету Ганни Гопко, РФ має виконати сім резолюцій.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.