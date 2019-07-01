Санкції України проти Росії будуть продовжені, але вводити візовий режим я не бачу необхідності, - Данилюк

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
Якщо це буде політичним рішенням, зазначив Данилюк, РНБО розгляне практичне застосування такого кроку: "Я не бачу зараз такої необхідності. Що це дасть?"
Водночас, він зазначив, що українські санкції щодо Росії будуть продовжені.
"Звичайно. Якщо ми хочемо, щоб Європа і США продовжували свої санкції, ми зобов'язані робити це самі. Тим більше, що у нас є розбіжності в прізвищах, як, наприклад, щодо Ротенберга. Проти одного з найближчих людей Путіна, який будував Кримський міст, ввели санкції всі, крім нас. Ми вдали, що букву "р" не вимовляємо", - зазначив Данилюк.