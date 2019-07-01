Суд дозволив ексголові АП Януковича Клюєву брати участь у виборах

Про це сьогодні повідомив адвокат Юрій Сухов на своїй сторінці у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Клюєв, який постійно проживає на території України в Донецьку, балотується кандидатом у народні депутати України від Ліберальної партії України в одномандатному виборчому окрузі №46. Пресслужба суду рішення поки не коментувала.

Раніше повідомлялося, що ЦВК відмовила Клюєву в реєстрації кандидатом у депутати.

У грудні 2013 року журналісти Сергій Лещенко та Мустафа Найєм зазначали, що в першу чергу на Клюєві лежить відповідальність за кривавий розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року. У лютому 2014 уряди Австрії та Швейцарії оголосили про арешт активів Клюєва з метою запобігання незаконному привласненню фінансових активів України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Центрвиборчком відмовив у реєстрації кандидатом у депутати ексглаві АП часів Януковича Клюєву, - "Опора"

Нагадуємо, в березні 2014 ЄС ввів санкції у вигляді заморожування активів щодо 18 колишніх високопоставлених чиновник України. Згодом санкції щорічно подовжували. Водночас кільком особам шляхом їх опротестування в суді ЄС вдавалося домогтися їхнього скасування. Так, молодший брат Клюєва, Сергій Клюєв виграв у суді ЄС справу проти Ради ЄС в лютому цього року. Суд визнав, що за кілька років, як вперше були введені санкції про ти Сергія Клюєва, українська сторона повинна була продемонструвати прогрес в розслідуванні справ та принаймні коротко надати європейським партнерам відповідну інформацію. У липні 2018 Клюєв виграв суд ЄС про скасування санкцій проти нього. А в березні 2019 ЄС офіційно зняв санкції з Андрія Клюєва.