Ми хочемо повністю реалізувати "Мінськ". Стояти й упиратися лобом не можна, - Данилюк

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"В принципі, ми хочемо повністю реалізувати "Мінськ" - це в наших інтересах. Ми хочемо реінтегрувати території, і вважаю, що ми до цього готові. У 2014 році зробити це було смерті подібно - ми б як країна просто не витримали, не змогли б", - заявив Данилюк.

Він нагадав, що Верховна Рада VIII скликання вже прийняла частину необхідних для цього законів, серед іншого про "спеціальний статус" та амністію.

Крім того, за словами Данилюка, умовою для реінтеграції має стати миротворча місія ООН і повне роззброєння незаконних збройних формувань.

Секретар РНБО вважає, що реінтеграція в Україні - єдина надія для Донбасу.

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"Що зараз собою являють так звані "ЛНР" і "ДНР" - це територія з відсутнім бізнесом, там все отримує субсидування, мілітаризована Росією. Молоді там немає, тому що отримуєш освіту, а диплом не визнається. Це територія, яка фактично приречена. У 2014 році моя команда вираховувала, у скільки приблизно Росії може обійтися Донбас і Крим, тоді виходила сума близько 4 мільярдів доларів. В іншому випадку ця територія стане вмираючою, нікому не потрібною. Але це ж наша територія, наші громадяни. У нас перед ними є моральне зобов'язання. Реінтеграція буде важкою, але якщо ми зможемо пройти цей шлях, зможемо проковтнути проблему, - то станемо сильнішими ", - сказав він.

На думку Данилюка, реінтеграція - не миттєвий процес, тому якщо щось піде не так, "ми можемо змінювати свою позицію".

Комплекс заходів з виконання Мінських угод складається з 13 пунктів, але за чотири роки не був виконаний ні один з них. Влада України за Петра Порошенка наполягала, що реалізація політичних пунктів Мінських угод неможлива, поки на Донбасі йдуть бойові дії. Однак, на думку Данилюка, "стояти й упиратися лобом не можна".

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"Всі розуміють, що "Мінськ" у лоб виконувати не можна, в зв'язку з цим два роки тому з'явилася ідея про введення миротворчих військ, яку росіяни перетворили на смішну версію охорони місії ОБСЄ. Відбувається якась каша. Тому щодо деяких позицій потрібне перезавантаження, там, де прогресу немає. у Кучми є свої пропозиції, які він виклав на стіл, ми чекаємо щодо них відповіді. на нього активно накинулися всі, хто в житті на себе таку відповідальність не візьмуть. А ми вважаємо, що варто спробувати", - сказав Данилюк.