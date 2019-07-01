"Слуга народу" почистить свій список 6 липня, - Разумков

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

"Я звертався до ваших колег і до вас, якщо у вас є фактаж, то давайте, бо ми не хочемо, щоб хтось кидав тінь на нашу репутацію. І ви бачите, що ми досить швидко реагуємо на повідомлення, що хтось десь неадекватно потрапив у наш список. Ми єдині, хто веде постпраймеріз. Ми провели частину постпраймеріз між двома частинами з'їзду, а тепер ще чекаємо фідбек співгромадян. Ми його ще, швидше за все, почистимо на третьому етапі з'їзду", - сказав він .

"Ми зараз говоримо про список, і у нас за законодавством є можливість до 8 липня відкликати тих чи інших кандидатів. Ми це будемо робити 6 числа. Якщо ми щодо якихось людей допустили помилки, ми їх виправимо", - додав він.

Зокрема, з приводу номера 999 в списку партії Михайла Соколова, який отримав громадянство України у 2017 році, а також є громадянином РФ, Разумков сказав: "Якщо історія з громадянством Соколова підтвердиться, то дійсно будемо приймати рішення на постпраймеріз".

При цьому глава партії відповів на зауваження, що в їхньому списку багато людей, пов'язаних прямо або побічно зі старими елітами:

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"Так ось, вибудовувати такі паралелі неправильно, тому що люди з'явитися нізвідки не могли. Всі активні, хто щось робив у цьому житті - вони прямо або побічно перетиналися з політиками, з громадськими діячами, представниками бізнесу, працювали з міжнародними організаціями. Тому знайти в цьому плані стерильних людей - це неможливо. Тоді нам потрібно було б просто йти і брати людей на вулиці".

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