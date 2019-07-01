Кандидат на пост глави ЛОДА Комарницький разом із сепаратистами є засновником релігійної організації УПЦ МП в окупованому Луганську, - Сініцин

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці написав волонтер, один із засновників руху "Народний тил" Роман Сініцин.

"Про нового голову адміністрації Луганщини і його релігійних "партнерів" із ЛНР. Поки що ніхто не звернув увагу на те, що Віталій Комарницький, якого призначили головою Луганської ОДА, вказав неправду у своїй декларації за 2017 рік як ректор Луганського університету внутрішніх справ . Він із якоїсь причини приховав те, що є засновником релігійної організації "Парафія на честь святителя та сповідника Луки Кримського міста Луганська" (ЄДРПОУ 37057576). Навмисне чи ні - не знаю, але вважаю, що про цей факт варто розповісти", - з'ясував він.

"Ідеться про Луганську парафію УПЦ МП, яка діє на території Луганської області, а свої служби переважно проводить на території Луганського медичного університету (в окупованому місті Луганську, скоро там закінчать будувати і новий храм. Про все це я дізнався просто зателефонувавши за вказаним у реєстрі номером телефону. Спілкувався із священником, який сказав, що перебуває на території т.зв. ЛНР. Але це не так цікаво. Цікаво, що серед засновників цієї релігійної організації, крім майже очільника ОДА Віталія Мар`яновича Комарницького, виявилися досить неоднозначні люди. Ну тобто однозначні. Сєпари.

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Наприклад, Ковшарова Любов Петрівна і Ковшаров Олег Васильович із селища Хрящуватого. Вони фігурують на відео Грема Філіпса 2014 року. Олег Ковшаров представляється протоієреєм. Ось коротка розшифровка їх діалогу: "Здесь будет дальше Украина или Новороссия?" – батюшка: "Люди уже в Украине здесь жить не будут" – качает головой – Любовь Петровна: "Мы хотим только Новороссию", батюшка: "Это государство, которое убивает своих людей только за то, что они или мыслят по-другому, или хотят немножко лучше жить". Інший співзасновник релігійної організації - Бербець Едуард Миколайович. Цей чоловік взагалі, відповідно до даних сайтів т.зв. ЛНР, є їхнім "чиновником"", - з’ясував Сініцин.