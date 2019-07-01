"Укроборонпром" - це бізнес. Він має бути максимально ефективним", - Данилюк

Про це в інтерв'ю виданню "Лівий Берег" повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо, щоб все, що виходило з "Укроборонпрому", було якісним. Щоб наші військові отримували надійну техніку, тому що від цього залежить їхнє життя. Щодо "Укроборонпрому" багато ідей. Ми повинні забезпечити нормальне корпоративне управління, для цього має бути сильна наглядова рада і професійний менеджмент [...] Ще важливий момент - реформа має проходити із залученням цивільних, обов'язково. Тому що стільки негативу накопичилося в цій сфері, що ніхто не буде вірити, що можливі реальні перетворення", - зазначив Данилюк.

На запитання про ліквідацію концерну, він відповів: "Укроборонпром" - це бізнес. Він має бути максимально ефективним. Коли розмазують виробництво техніки по десятьох заводах, про яку ефективність може йтися? І ремонт, і виробництво потрібно сконцентрувати на найкращих заводах, модернізувати і завантажити їх повністю. Люди забезпечені роботою, у них з'являється спеціалізація, уніфікована якість. І це дешевше".

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Також він запевнив, що будуть залучати як українських фахівців, так і західних консультантів. "І такі експерти вже є - ми фіналізуємо переговори з американцями. Вони хочуть нам допомогти, тому що потужні армія і ВПК - це питання виживання України", - заявив секретар РНБО.