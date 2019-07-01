"Європейська Солідарність" оскаржила в суді рішення Харківської міськради про повернення проспекту імені Жукова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Європейська Солідарність" у своєму позові наголошує, що міська рада Харкова таким чином порушила закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки".
"Європейська Солідарність" вважає неприпустимим для органів місцевого самоврядування порушувати закони України і повертати на вулиці нашої держави імена діячів комуністичного режиму, причетних до репресій проти українського народу, повідомляє пресслужба партії.
Як повідомлялося, 19 червня Харківська міська рада підтримала рішення про повернення проспекту імені Жукова.
У травні 2016 року голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м.Харкова" в рамках закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тотаталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки". Воно зокрема, передбачало перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, який виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів). 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради були зареєстровані електронні петиції з вимогою повернути проспекту і станції метро ім'я маршала Г. Жукова і прибрати з пл.Свободи волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений там проукраїнськими активістами у вересні 2014 року. Того дня мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку обох петицій і пообіцяв зробити все від нього залежне, щоб їх реалізувати, якщо вони наберуть необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня обидві петиції набрали більше 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.