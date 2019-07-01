"Європейська Солідарність" оскаржила в суді рішення Харківської міськради про повернення проспекту імені Жукова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Європейська Солідарність" у своєму позові наголошує, що міська рада Харкова таким чином порушила закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки".

"Європейська Солідарність" вважає неприпустимим для органів місцевого самоврядування порушувати закони України і повертати на вулиці нашої держави імена діячів комуністичного режиму, причетних до репресій проти українського народу, повідомляє пресслужба партії.

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Як повідомлялося, 19 червня Харківська міська рада підтримала рішення про повернення проспекту імені Жукова.

У травні 2016 року голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м.Харкова" в рамках закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тотаталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки". Воно зокрема, передбачало перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, який виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів). 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради були зареєстровані електронні петиції з вимогою повернути проспекту і станції метро ім'я маршала Г. Жукова і прибрати з пл.Свободи волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений там проукраїнськими активістами у вересні 2014 року. Того дня мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку обох петицій і пообіцяв зробити все від нього залежне, щоб їх реалізувати, якщо вони наберуть необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня обидві петиції набрали більше 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.