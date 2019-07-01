Парубій: Рада найближчим часом розгляне кадрові пропозиції Зеленського

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав під час погоджувальної ради, відповідаючи на прохання Стефанчука розглянути кадрові питання, ініційовані главою держави.

Він зазначив, що розгляд кадрових пропозицій може відбутися двома шляхами: скликавши позачергове засідання Ради або після прийняття Виборчого Кодексу.

"Але вам обіцяю, що в найближчий період буде запропоновано розглянути кадрові пропозиції. Звичайно, тільки тоді, коли будуть відповідні рішення комітетів", - зазначив Парубій.

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Голова ВР висловив надію, що співпраця президента з Радою "буде йти шляхом консультацій і узгоджень, а не шляхом шантажу і неповаги до вищого законодавчого органу".