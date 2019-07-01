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01.07.19 16:28

Від сьогодні в Києві ввели нові паркувальні талони, - КМДА

З 1 липня 2019 в столиці починають діяти паркувальні талони нового зразка.

Від сьогодні в Києві ввели нові паркувальні талони, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

"Змінився колір паркувальних талонів, розташування номерів зон (або кварталу) і додаткової інформації. Ступені захисту - голограма та унікальний ідентифікацій номер", - додав Давтян.

Купити талони можна:

- онлайн з безкоштовною доставкою через сервіс КП "ГІОЦ";

- онлайн з безкоштовною доставкою через сервіс Portmone;

- в кіосках "Союздрук", перелік адрес - за посиланням;

- безпосередньо в офісі КП "Київтранспарксервіс", телефон для довідок: (044) 383-20-37.

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У КМДА нагадали, що талон на місяць для всіх зон коштує 630 грн, у II і III зоні - 441 грн, в III зоні - 315 грн. Абонемент на квартал - 1 465 грн з можливістю користування будь-якою парковкою підприємства протягом трьох місяців.

Правила використання паркувального талона: у вільну графу на лицьовій стороні заповнити державний номер транспортного засобу та покласти талон у салоні авто на видноті (на панель під лобове скло або скористатися держателем і закріпити на дзеркалі заднього виду).

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