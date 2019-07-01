"Зустріч заради зустрічі не потрібна", - Пєсков про можливі переговори Зеленського і Путіна

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Комсомольскую правду", про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Важливий не сам факт можливої ​​зустрічі глав Росії та України, а конкретні домовленості, які будуть досягнуті, пояснив Пєсков."Путін сповнений прагматизму в тому, що стосується міжнародних справ, тим більше в питанні відносин з Україною. Зустріч заради зустрічі не потрібна, важливі результати", - заявив Пєсков.

За словами Пєскова, в стосунках з Україною безліч питань на порядку денному. "З тим, щоб мати повне розуміння про підходи українських візаві до найбільш актуальних проблем - реалізації мінських домовленостей і прямих контактів з представниками народних республік", - пояснив він.

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Проте "в міжнародних відносинах немає нічого неможливого", зазначив Пєсков. За його словами, президент Росії не відкидає контактів апріорі, не виключає їх. Путін готовий до контактів, але каже, що для початку треба зрозуміти політику і стратегічну лінію співрозмовників, розповів прессекретар Путіна.

Нагадаємо, що Володимир Путін не став вітати главу України Володимира Зеленського з перемогою на виборах. "Він досі продовжує певну риторику, називає нас ворогами, агресорами", - заявив Путін.