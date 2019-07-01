Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
01.07.19 15:34

"Зустріч заради зустрічі не потрібна", - Пєсков про можливі переговори Зеленського і Путіна

Президент Росії Володимир Путін перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським хотів би зрозуміти, в чому полягає позиція його візаві з найважливіших питань.

"Зустріч заради зустрічі не потрібна", - Пєсков про можливі переговори Зеленського і Путіна

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Комсомольскую правду", про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Важливий не сам факт можливої ​​зустрічі глав Росії та України, а конкретні домовленості, які будуть досягнуті, пояснив Пєсков."Путін сповнений прагматизму в тому, що стосується міжнародних справ, тим більше в питанні відносин з Україною. Зустріч заради зустрічі не потрібна, важливі результати", - заявив Пєсков.

За словами Пєскова, в стосунках з Україною безліч питань на порядку денному. "З тим, щоб мати повне розуміння про підходи українських візаві до найбільш актуальних проблем - реалізації мінських домовленостей і прямих контактів з представниками народних республік", - пояснив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ніякої зради немає. Перемоги, поки що, теж немає, - Зеленський про розведення сил у Станиці Луганській. ВIДЕО

Проте "в міжнародних відносинах немає нічого неможливого", зазначив Пєсков. За його словами, президент Росії не відкидає контактів апріорі, не виключає їх. Путін готовий до контактів, але каже, що для початку треба зрозуміти політику і стратегічну лінію співрозмовників, розповів прессекретар Путіна.

Нагадаємо, що Володимир Путін не став вітати главу України Володимира Зеленського з перемогою на виборах. "Він досі продовжує певну риторику, називає нас ворогами, агресорами", - заявив Путін.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100