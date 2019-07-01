Аласанію поновили на посаді голови правління "Суспільного"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення ухвалила Наглядова рада ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (НСТУ) 27 червня.

Згідно з протоколом засідання наглядової ради "НСТУ", скасовано рішення наглядової ради від 31 січня 2019 року № 26 в частині дострокового припинення контракту між "НСТУ" і Аласанією від 4 травня 2017 року, а також скасовано рішення наглядової ради НСТУ від 12 лютого 2019 року № 27 в частині встановлення дати дострокового припинення контракту з 4 травня 2017 року.

Крім того скасовано рішення про призначення Миколи Чорнотицького виконуючим обов'язки голови правління "НГТУ" зв'язку з достроковим припиненням контракту з Аласанією. Чорнотицький виконував обов'язки голови правління ПАТ "НСТУ" з 25 по 30 червня 2019 року.

Нагадаємо, 31 січня голову Суспільного мовлення Зураба Аласанію достроково усунули з посади за рішенням Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України.

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Тимчасовим главою Громадської призначили Миколу Чорнотицького, члена правління НСТУ. Чорнотицький відповідальний за діяльність з оптимізації центральної і регіональної структури.

Аласанія оскаржив своє звільнення в суді. 19 червня суд визнав незаконним рішення Наглядової ради та поновив Аласанію на посаді.