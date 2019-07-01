Об'єднані сили націоналістів провели масштабну святкову акцію у Львові

В урочистій ході на честь 78 річниці проголошення Акту відновлення Української держави взяло участь кілька тисяч українців, серед яких – не тільки львів'яни, але і жителі інших міст.





Колону очолили представники об'єднаних націоналістів (політичних партій ВО "Свобода", "Національного Корпусу" і "Правого сектору"), а також – ветерани російсько-української війни і члени патріотичних організацій. Кульмінацією святкової ходи стало проведення своєрідного віче біля пам'ятника Тарасу Шевченку у центрі Львова, під час якого виступили Юрій Михальчишин, Святослав Сірий, Олег Тягнибок і Руслан Кошулинський.

Політики звернулися до учасників святкування і нагадали, що історія української держави тисячолітня, але весь цей час Україна змушена доводити свою незалежність. Зокрема, Олег Тягнибок зазначив, що як і 78 років тому, зараз Україна протистоїть зазіханням ворогів і б’ється за свою свободу. Політик підкреслив, що за таких умов українці повинні відповідально поставитися до майбутніх парламентських виборів і обирати виважено, щоб не допустити в країні повномасштабного проросійського реваншу.

Своєю чергою лідер "Національного Корпусу" Андрій Білецький прокоментував вчорашній марш у Львові на сторінках "Української правди". Він зазначив, що багато років українські націоналісти відстоюють інтереси своєї нації та держави і додав, що зараз це особливо актуально, бо поплічники Путіна з оточення Медведчука активно розбудовують в Україні п'яту колону і намагаються завести її в наступний український Парламент.