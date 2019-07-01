Помер військовий медик, важко поранений під час обстрілу санітарного автомобіля ООС у районі Водяного

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС на сторінці в фейсбуці.

"Військовий медик, поранений під час обстрілу бойовиками з ПТРК автомобіля "Хаммер" у районі населеного пункту Водяне, помер від зазнаних травм".

Як повідомлялося раніше, близько 10.50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі населеного пункту Водяне, найманці РФ обстріляли з ПТУР санітарний автомобіль ООС біля Водяного в результаті чого один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє - дістали поранення. Один з поранених - військовий медик був у критичному стані

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