"Приємно" було дізнатися, що Офіс президента викреслив мене зі списку української делегації в Канаду. Сподіваюся, не через SkyUp, - Омелян

"Приємно" було дізнатися, що Офіс президента України вирішив викреслити мене зі списку української делегації в Канаду. Сподіваюся, не через SkyUp Airlines. Добре, що хоч і з істерикою, але в США відпустили", - написав міністр на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він також повідомив, що за підсумками робочої поїздки в Штати очікуються "хороші новини" в сфері залізниці, морських портів, пошти, дорожнього будівництва, а також окремо від Ексімбанку США.

Омелян також звернувся до президента України Володимира Зеленського щодо його зустрічі з українською діаспорою в Канаді.

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"Зупиніть ініціативу продажу запрошень на заходи з Вами. Розумію, що грошей хочеться, але квитки від $100 до $1000 - це гітарний перебор. Президентська діяльність - не концерт. Учасники конференції в Торонто шоковані, м'яко кажучи", - написав міністр інфраструктури.

Раніше в Мінінфраструктури повідомили, що в рамках робочої поїздки в США Омелян зустрічався з керівництвом Поштової Служби. На зустрічі обговорювалася можливість залучення в Україну Amazon, після розроблення прямого рішення щодо доставки. Зокрема, Омелян запропонував американській стороні розглянути можливість розробки і підписання угоди між "Укрпоштою" і Поштовою службою США, яка забезпечила б спеціальні тарифи і гарантований сервіс для гравців електронної комерції США, які будуть постачати свої товари в Україну.

Як повідомлялося, з 1 по 3 липня президент України Володимир Зеленський перебуває в Канаді з робочим візитом. Візьме участь у роботі міжнародної конференції з підтримки реформ в Україні.

24 травня Баришівський районний суд Київської області призупинив дію ліцензії "першого українського лоукосту" SkyUp. При цьому суддя не стала забороняти компанії "здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті". Авіаперевізник продовжив роботу.

12 червня компанія SkyUp назвала дії суду "абсурдними і неправомірними" й оскаржила рішення. Прес-служба лоукостера стверджує, що позов подала людина, "яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і відповідно ніколи не була її клієнтом".

Пізніше "Схеми" знайшли "слід Коломойського" в історії з Баришівським судом, який припинив ліцензію SkyUp і роботу заступник голови НБУ Рожкової. Разом з тим, жінка, за позовом якої відкликали ліцензію у SkyUp, стверджує, що не зверталася до суду.