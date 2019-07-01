"Слуга народу" перевірить інформацію про ізраїльське громадянство кандидата по 169-му округу Куницького, - Разумков

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

"Я бачив ці новини у вас про громадянство - ми це перевіримо. Але ми ж знаємо, як працюють чорні технології. Навіть якби ми виставили вас, то не здивуюся, що у вас теж би з'явилося німецьке, ізраїльське і трошки британського громадянства. Тому давайте не рубати з плеча", - сказав політик.

Нагадаємо, народний депутат Андрій Денисенко оприлюднив знімки нібито ізраїльського паспорта Куницького і розповів, що того в 2015 році депортували з України за порушення прикордонного режиму. Також депутат стверджує, що в 2019 році Куницький 5 разів був у Росії, і російсько-український кордон він перетинав саме за паспортом Ізраїлю. Раніше в коментарі Цензор.НЕТ сам Куницький спростував цю інформацію. Центрвиборчком здійснює перевірку Куницького.

На запитання про те, що багатьох кандидатів-мажоритарників від "Слуги народу" підозрюють у зв'язках з одіозними персонажами або що вони є технічними кандидатами за домовленістю з політиками інших політсил, Разумков відповів:

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"Якщо ми говоримо про серйозних кандидатів, то ми справді так підбирали людей, щоб у них був шанс перемогти. Не бачу тут підводних каменів... Написати можуть що-завгодно, а щодо багатьох сильних кандидатів працюватимуть не те що гармати, а "Гради".

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